Tuglie accoglie le spoglie di Santa Maria Goretti: 5 giorni di fede e preghiera

La comunità di Tuglie (Lecce) si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità con l’arrivo delle spoglie mortali di Santa Maria Goretti, giovane martire della Chiesa cattolica. Dal 3 al 7 febbraio 2025, l’urna contenente il corpo della santa sarà ospitata tra la Chiesa di Santa Maria Goretti e la Chiesa Matrice di Maria Ss. Annunziata.

Le celebrazioni sono iniziate alle 16.30 di lunedì 3 febbraio con l’accoglienza dell’urna in piazzale Matteotti, seguita dalla processione verso Piazza Garibaldi e dal saluto del Vescovo di Nardò-Gallipoli, Mons. Fernando Filograna. La giornata è culminata con la messa nella Chiesa di Santa Maria Goretti.

Nei giorni successivi, la comunità avrà l’opportunità di partecipare a messe, incontri di catechesi con i padri passionisti e momenti di preghiera, tra cui una veglia dedicata ai giovani martedì 4 febbraio alle 20:00. Mercoledì 5 febbraio, alle 17:30, il corpo della santa sarà trasferito nella Chiesa Matrice per la celebrazione della messa presieduta dal Vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli.

Il momento più solenne sarà giovedì 6 febbraio alle 18:30 con la celebrazione eucaristica guidata dal cardinale Angelo De Donatis. L’evento si concluderà venerdì 7 febbraio con la messa di ringraziamento e la partenza delle spoglie verso il Santuario di Nettuno.

Le chiese resteranno aperte dalle 07:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00 per la venerazione dei fedeli. Un’occasione unica per la comunità di Tuglie di raccogliersi in preghiera nel nome della giovane martire, simbolo di purezza e perdono.

