Tuffo pericoloso a Porto Selvaggio: turista soccorso dalla Guardia Costiera

GALLIPOLI – Nel tardo pomeriggio di ieri (8 agosto), un giovane turista di 25 anni è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Gallipoli dopo essersi ferito durante un tuffo nelle acque di Porto Selvaggio, nel territorio di Nardò.

L’allarme è stato lanciato tempestivamente e la Sala Operativa ha inviato sul posto il battello GC B124. All’arrivo, i militari hanno trovato il ragazzo già assistito da alcuni bagnanti, che avevano avuto la prontezza di mantenerlo a galla in attesa dei soccorsi.

Nel frattempo, anche un’unità del 118 è giunta via terra per prestare le prime cure e stabilizzare l’infortunato. Successivamente, il giovane è stato imbarcato sul mezzo della Guardia Costiera e trasportato con urgenza al porto di Santa Caterina, dove ad attenderlo c’era un’equipe sanitaria per il trasferimento in ospedale.

La Guardia Costiera coglie l’occasione per rinnovare l’invito alla prudenza in mare e per ricordare quanto sia fondamentale seguire sempre le norme di sicurezza durante la balneazione, così da evitare situazioni potenzialmente pericolose.

