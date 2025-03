Trump sfida l’Europa: “L’America è tornata”

WASHINGTON – Donald Trump rilancia la sua sfida all’Europa nel discorso sullo Stato dell’Unione, il più lungo della storia, celebrando i successi dei suoi primi 40 giorni alla Casa Bianca e lanciando nuove minacce sul piano geopolitico: “L’America è tornata”, ha dichiarato con tono trionfante.

La reazione dei democratici non si è fatta attendere: “Reagan si rivolta nella tomba”, hanno protestato i parlamentari in rosa, denunciando il rischio per la democrazia.

Intanto, per il tycoon arrivano due primi schiaffi istituzionali: la Corte Suprema boccia il taglio dei fondi a Usaid e stabilisce il reintegro di migliaia di lavoratori licenziati dal Dipartimento dell’Agricoltura (Usda). Sul fronte internazionale, gelo con il Canada nella telefonata con Trudeau sui dazi, mentre la presidente del Messico Sheinbaum ribatte con fermezza: “Mai sottomessi”.

