Trump attacca Zelensky: “Se non fa l’accordo, non dura a lungo”

Nuovo affondo di Donald Trump contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Questo ragazzo non vuole la pace finché avrà il sostegno di America ed Europa. Se non fa un accordo, non durerà a lungo”, ha dichiarato l’ex presidente statunitense, aggiungendo di non aver ancora deciso se fermare gli aiuti a Kiev.

Zelensky, dal canto suo, aveva ribadito la necessità di un ingresso dell’Ucraina nella NATO, escludendo qualsiasi ipotesi di pace imposta con la forza. Nel frattempo, Mosca intensifica i bombardamenti, colpendo con bombe a grappolo un campo di addestramento per reclute: decine di vittime.

Tregua fragile e incertezze sul piano di pace

L’ipotesi di una tregua di un mese, avanzata da Francia e Regno Unito, mostra crepe: Londra frena, mentre a Parigi non si trova un’intesa chiara. Nessun accordo è stato raggiunto con Mosca.

Intanto, l’Unione Europea accelera sul piano per il riarmo in vista del vertice di giovedì. A spingere i mercati è la corsa agli armamenti: i titoli delle aziende della difesa volano in Borsa.

Domani, occhi puntati sullo State of the Union: Trump si prepara a un nuovo show davanti al Congresso, mentre il conflitto ucraino resta il nodo centrale della politica internazionale.

