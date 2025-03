Trump attacca la Nato: “Non difenderò chi non ci paga”

Donald Trump ha nuovamente messo in dubbio l’impegno degli Stati Uniti nella Nato, dichiarando che il Paese non difenderà gli alleati che, a suo avviso, non investono abbastanza nella propria sicurezza. “Se non pagano, non li difenderò”, ha affermato il presidente americano ai giornalisti alla Casa Bianca.

Trump ha poi ridimensionato il ruolo di Elon Musk nelle decisioni di governo, chiarendo ai ministri che il patron di Tesla può dare consigli, ma le decisioni spettano a loro. Sul fronte commerciale, ha annunciato la sospensione della maggior parte dei dazi imposti al Messico fino al 2 aprile, con un possibile rinvio anche per il Canada.

Intanto, il presidente della Camera messicana del trasporto merci, Miguel Ángel Martínez, ha denunciato che gli effetti delle tariffe si fanno già sentire, con oltre 200mila camion bloccati ai valichi doganali.

