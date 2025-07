Truffe online, false promozioni Trenitalia per rubare dati

Trenitalia mette in guardia i propri clienti da false offerte commerciali che continuano a circolare su siti web e social media, attraverso la diffusione di questionari fraudolenti che mirano a sottrarre dati personali e finanziari in modo illecito.

“Desideriamo informare che tali promozioni non hanno alcun legame con la nostra azienda. Si tratta di tentativi di truffa, già segnalati all’Autorità competente a tutela sia della nostra immagine che della sicurezza dei nostri clienti”, fa sapere Trenitalia.

Le offerte ufficiali del gruppo ferroviario sono esclusivamente consultabili sul sito www.trenitalia.com, e non vengono veicolate tramite piattaforme esterne non autorizzate o tramite link sospetti.

L’invito, rivolto a tutti gli utenti, è quello di diffidare da comunicazioni non verificate che promettono premi, buoni sconto o biglietti omaggio in cambio della compilazione di moduli o questionari online.

Trenitalia ribadisce l’importanza di non cliccare su link sospetti, non fornire dati personali o bancari e di rivolgersi ai canali ufficiali per qualsiasi informazione sulle promozioni in corso.

