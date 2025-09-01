1 Settembre 2025

Truffe e legalità: a S. Giorgio Jonico Sigfrido Ranucci

Laura Milano 1 Settembre 2025
Prosegue il percorso di sensibilizzazione verso i valori della Legalità, della Cittadinanza Attiva e della partecipazione già intrapreso dall’Amministrazione guidata dal Sindaco di S. Giorgio J., Mino FABBIANO.

Già da tempo, infatti, l’Amministrazione ha deciso di dedicare il 2025 nella realizzazione di eventi che hanno il fine di promuovere il rispetto delle norme, il corretto vivere civile e la cittadinanza attiva, intesa come partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Prossimo appuntamento, mercoledi 3 settembre p.v. a partire dalle ore 20.30, presso il teatro Romeo LEO, si parlerà di SICUREZZA & LEGALITA’. Nello specifico, si tratterà del tema in riferimento all’odioso, ma quanto mai attuale, fenomeno delle Truffe Online ed ai soggetti fragili.

Ne discuteranno il Dott. Edoardo PIANEZZE, Commissario presso la Questura di Taranto e Don Antonio PANICO, Docente di Sociologia presso l’Università Lumsa.

A seguire, a partire dalle ore 21.30, avrà luogo l’incontro con Sigfrido RANUCCI, giornalista Rai, da sempre impegnato in numerosissime inchieste contro il malaffare e finanche ai contatti tra politica e malavita, oltre che notissimo conduttore della trasmissione televisiva REPORT, in onda su Rai3. RANUCCI, che a seguito delle sue inchieste vive oramai da anni sotto scorta, parlerà di alcune delle sue inchieste e racconterà delle sue esperienze personali racchiuse nel suo ultimo libro intitolato La Scelta.

Entrambi gli eventi saranno moderati da Gianni SEBASTIO, Direttore di Antenna Sud Tv.

L’ingresso è libero e si confida nella massima partecipazione possibile.

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

