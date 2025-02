Truffe con il nome di Crosetto: imprenditori vip nel mirino

La Procura di Milano sta verificando ulteriori segnalazioni riguardanti importanti imprenditori che sarebbero stati contattati da truffatori, i quali avrebbero speso il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto per chiedere denaro destinato a presunti riscatti in Medio Oriente.

Tra i possibili obiettivi dei raggiri figurano nomi di spicco come Marco Tronchetti Provera, Massimo Moratti, Diego Della Valle e le famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone.

Secondo le informazioni emerse, i tentativi di truffa sarebbero stati portati avanti anche attraverso gli staff degli imprenditori, talvolta in modo indiretto. Al momento, in Procura è stata depositata una sola denuncia da parte di un imprenditore che avrebbe versato un milione di euro, mentre altre due sarebbero in arrivo.

Tra le nuove segnalazioni emergono anche i nomi di Giorgio Armani e Patrizio Bertelli, contattati con richieste di ingenti somme di denaro, fino a centinaia di migliaia di euro. I truffatori avrebbero sostenuto che il denaro fosse necessario per il pagamento di riscatti relativi a persone rapite, in particolare giornalisti. L’inchiesta, condotta dai carabinieri, prosegue per fare luce sulla vicenda.

