Truffe agli anziani? La Polizia c’è! Ecco il nuovo spot con Myrta Merlino

La Polizia di Stato al fianco degli anziani nella lotta contro le truffe. Parte una nuova campagna di sensibilizzazione, online e in TV, per informare e proteggere i cittadini da un fenomeno ancora troppo diffuso.

Lo spot, diffuso sul sito e sui canali social della Polizia, mostra due truffe molto comuni: quella del finto corriere e quella dell’amico che chiede denaro per un parente coinvolto in un falso incidente. Ma questa volta, l’anziana protagonista, Gina, non si lascia ingannare: chiude la porta in faccia ai truffatori e chiama subito la Polizia, che interviene prontamente.

Un messaggio chiaro e diretto, rivolto non solo agli anziani, ma anche a familiari, amici e vicini di casa: tutti possono contribuire a creare una rete di protezione e sicurezza, partendo dalla prevenzione.

A rafforzare il messaggio, la presenza della giornalista Myrta Merlino, che invita a non fidarsi e a contattare sempre le Forze dell’Ordine in caso di dubbi o richieste sospette.

La Polizia di Stato ricorda che nessuno è solo: la collaborazione e la solidarietà di tutti sono fondamentali per fermare i truffatori.

