Truffe agli anziani, ecco tre ingannevoli ‘telefonate tipo’

Un copione collaudato, sempre uguale, che continua a mietere vittime tra gli anziani. Il raggiro inizia con una telefonata da parte di un falso maresciallo dei Carabinieri o di un sedicente avvocato. L’interlocutore riferisce alla vittima che un suo familiare – solitamente un figlio o un nipote – è coinvolto in un grave incidente stradale, in cui l’altra parte è rimasta ferita. Per evitare l’arresto del congiunto, viene richiesta una cauzione immediata da pagare in contanti o con gioielli.

L’anziano, in stato di agitazione, viene manipolato affinché consegni quanto possiede a un emissario che si presenta direttamente a casa. Per mantenere il controllo psicologico sulla vittima ed evitare che questa si confronti con parenti o amici, il truffatore rimane al telefono fino alla conclusione della consegna.

L’inganno inizia con le cosiddette “chiamate filtro”: telefonate brevissime fatte per individuare utenze fisse in uso ad anziani. Una volta selezionato il bersaglio, entrano in scena i truffatori che impersonano il maresciallo e l’avvocato, mentre un altro complice, già presente nella zona, si occupa del ritiro del denaro. Un meccanismo ormai noto alle forze dell’ordine, che invitano a diffidare di chiamate sospette e a contattare immediatamente il 112 in caso di dubbi. (Video Massimo Todaro)

