Truffe agli anziani, due colpi in un giorno ad Andria e San Ferdinando di Puglia

Due anziani truffati nel giro di poche ore, con la perdita di denaro e gioielli custoditi in casa. È accaduto ieri ad Andria e a San Ferdinando di Puglia, dove ignoti – con raggiri ben orchestrati – sono riusciti a introdursi nelle abitazioni di due persone anziane, convincendole a consegnare loro beni di valore.

Le dinamiche dei due episodi sono simili e ormai tristemente note: i truffatori si sono presentati come falsi appartenenti alle forze dell’ordine o come tecnici di aziende di servizio, usando modi gentili e rassicuranti per conquistare la fiducia delle vittime. Dopo averle indotte con l’inganno a credere in una situazione di pericolo o in un’urgenza da risolvere, sono riusciti a farsi consegnare contanti e oggetti preziosi, per poi sparire nel nulla.

I Carabinieri, che indagano su entrambi i casi, rinnovano l’appello alla prudenza, sottolineando come il fenomeno delle truffe agli anziani resti una piaga diffusa e in continua evoluzione. “Si tratta di reati odiosi – spiegano – perché colpiscono persone vulnerabili, spesso sole, approfittando della loro buona fede”.

La truffa è sempre più sofisticata

Nonostante le continue campagne di prevenzione e sensibilizzazione portate avanti dalle forze dell’ordine, i truffatori continuano a colpire, adottando metodi sempre più credibili: finte telefonate da parte di “nipoti in difficoltà”, falsi tecnici del gas, finti carabinieri o operatori di banca. Tutti con un unico obiettivo: entrare in casa e portare via denaro o oggetti di valore.

“Invitiamo tutti, soprattutto gli anziani, a non aprire mai la porta a sconosciuti, a non fidarsi delle apparenze e a segnalare subito al 112 qualsiasi comportamento sospetto” è l’appello dell’Arma.

I consigli dei Carabinieri per difendersi

L’Arma rinnova anche alcune semplici ma fondamentali regole di comportamento per prevenire queste truffe:

Mai aprire la porta agli sconosciuti, anche se ben vestiti o apparentemente credibili.

Controllare sempre attraverso lo spioncino e usare la catenella se si apre.

Diffidare di chi chiede soldi o gioielli, anche se afferma di agire per conto di un familiare o di un ente.

Non fidarsi del solo tesserino: in caso di dubbi, chiamare sempre il 112.

Parlare con familiari e vicini: segnalare episodi strani o presenze sospette può evitare nuove truffe.

Ricordare che le forze dell’ordine non chiedono mai denaro né effettuano controlli a domicilio senza preavviso.

“Serve la collaborazione di tutti”

Le truffe agli anziani non sono soltanto un problema di sicurezza, ma rappresentano anche una grave ferita sociale. “Rubare la fiducia e la serenità a chi ha più bisogno di protezione è tra i reati più gravi – spiegano i Carabinieri –. Per questo continuiamo a lavorare sia sul fronte della repressione che su quello della prevenzione. Ma serve l’aiuto di tutti”.

