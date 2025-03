Truffato dall’avvocato dopo la morte del figlio, Nicola chiede giustizia

Chiede giustizia Nicola Valente, cittadino di Terlizzi che da anni si batte per fare luce sulla morte del figlio, deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto in Sardegna nel 2017. Nicola infatti dopo la scomparsa del figlio si è rivolto ad un avvocato per ottenere un risarcimento in sede civile. Risarcimento mai arrivato ma non solo; al dolore per la perdita di un figlio si è aggiunta la rabbia per aver scoperto che per anni avrebbe ricevuto dal suo avvocato atti e documenti contraffatti, mai depositati realmente in tribunale.

Ora l’ex legale di Nicola, rinviato a giudizio, risponderà davanti ai magistrati di quanto denunciato dal papà della vittima, che continua la sua battaglia per la verità sulla morte del figlio raccontando tutta la storia ai nostri microfoni.

