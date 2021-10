BRINDISI- Ha versato la somma di 200 euro su una postepay per l’acquisto di un attrezzo ginnico mai ricevuto: denunciati per truffa due uomini baresi. Sono stati i carabinieri della stazione di Brindisi centro a denunciare a piede libero per truffa in concorso un 52enne e un 50enne entrambi di Bari.

Nella vicenda un 41enne di Brindisi ha denunciato ai militari che, previ accordi telefonici sull’utenza cellulare intestata al 50enne, ha versato la somma di 200 euro sulla postepay intestata al 52enne, per l’acquisto di un attrezzo ginnico, senza mai ricevere il prodotto.