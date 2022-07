BITETTO- Avrebbe messo in vendita online i biglietti del concerto di Vasco per 150 euro, una ragazza li avrebbe acquistati ma mai ricevuti: un 41enne campano è stato denunciato per truffa.

È accaduto a Bitetto, quando su una piattaforma online è stato possibile acquistare due biglietti per il tanto atteso concerto di Vasco. La ragazza ha saldato il conto ma il 41enne è fuggito con i soldi senza consegnarle i ticket.