FRANCAVILLA FONTANA- Ha incassato 20mila euro per la vendita di un’auto ma non l’hai mai consegnata all’acquirente: un 47enne di Francavilla Fontana è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione.

I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da un 47enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 48enne residente in provincia di Brescia, per truffa. In particolare, il denunciante, interessato a un annuncio di un’autovettura, pubblicato dall’uomo su una piattaforma online, ha consegnato a quest’ultimo, mediante bonifico bancario, circa 20mila euro, senza ricevere il veicolo a causa dell’irreperibilità del denunciato.