Truffa e riciclaggio, gdf Bari sequestra 6 milioni: 7 indagati

BARI – Il tutto sarebbe partito dalla denuncia di due risparmiatori che avrebbero sottoscritto – mediante raggiri – bond sotto l’illusione di ottenere un interesse medio annuo del 6 per cento. Ma gli strumenti finanziari sarebbero stati intestati a una società inglese che non avrebbe potuto operare in Italia in attività economico-finanziarie aventi scopo speculativo.

Il Nucleo Pef della Guardia di finanza di Bari ha sequestrato 6 milioni di euro a sette persone che rispondo di associazione per delinquere, abusivismo finanziario, autoriciclaggio e truffa aggravata. Verificate cospicue operazioni anomale con le quali i sodali avrebbero raggirato clienti del Barese.

In particolare, è emersa la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, per 250mila euro, a una società calcistica lombarda. Inoltre alcuni degli indagati avrebbero offerto nuove forme di investimento garantendo rendimenti annuali oscillanti tra il 3 e il 7 per cento, questa volta attraverso società ungheresi prive di abilitazioni ad operare in Italia. Per promuoversi, gli indagati avrebbero utilizzato siti online e social per poi incontrare i clienti in uffici aperti nel capoluogo. È emerso che né le persone fisiche né le società coinvolte risultavano iscritte in alcun albo gestito da organismi di vigilanza e che una parte della preparazione, direzione e pianificazione delle attività delittuose è avvenuta all’estero.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author