Truffa da 1,5 milioni sui bonus edilizi: 6 indagati nel Salento

La Guardia di Finanza di Lecce ha scoperto una truffa nel settore dei bonus edilizi, portando a sei persone indagate e al sequestro di oltre 1,5 milioni di euro in crediti d’imposta fittizi. L’indagine, condotta dalla tenenza di Tricase, ha permesso di smascherare un complesso sistema di frode.

Secondo le indagini, gli indagati avrebbero utilizzato certificati falsi e asseverazioni non veritiere per ottenere indebitamente agevolazioni fiscali.

Le frodi riguardavano lavori di ristrutturazione irregolari e rifacimento di facciate, i cui costi venivano significativamente sovrafatturati per generare crediti d’imposta più alti. Una parte di questi crediti era già stata ceduta a intermediari finanziari.

Tra gli indagati figurano quattro professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità sui lavori edili. Sono accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di falsità ideologica in certificati.

Inoltre, una società di capitali è stata segnalata per responsabilità amministrativa legata ai reati commessi dai suoi amministratori.

Su richiesta della Procura, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo dei crediti, bloccando i cassetti fiscali sul portale dell’Agenzia delle Entrate e presso i cessionari finali. L’importo totale sequestrato ammonta a 1,5 milioni di euro.

