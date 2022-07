CASSANO MURGE- Si sarebbe spacciato per dipendente comunale e si sarebbe fatto consegnare dall’anziana 8 mila euro: un uomo è stato denunciato dai carabinieri.

È accaduto a Cassano Murge quando un uomo si è presentato alla porta di un’anziana donna per portarle assistenza come dipendente comunale, ma i fini del malvivente erano ben altri: truffarle e portale via 8 mila euro.

L’anziana donna, purtroppo, fidandosi dell’uomo, li ha ceduti e quando si è accorta di ciò che le era accaduto ha chiamato i carabinieri che hanno indentificato e denunciato l’uomo.