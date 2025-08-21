21 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Truffa affitti a studenti: carabinieri denunciano 18enne tarantino

Dante Sebastio 21 Agosto 2025
centered image

Bonifico da oltre mille euro per una stanza mai esistita

Una stanza a pochi passi dall’università, arredata e con tutti i comfort per una studentessa fuori sede. Un annuncio apparentemente perfetto, che però si è rivelato un raggiro. Per questo un giovane diciottenne di Taranto è stato denunciato per truffa dai carabinieri.

La vicenda

L’episodio risale alla fine di luglio, quando una casalinga di Burcei (Cagliari) aveva deciso di aiutare la figlia, prossima matricola universitaria, nella ricerca di un alloggio nella città dove avrebbe iniziato il suo percorso accademico. Dopo diversi contatti online, madre e figlia hanno trovato un’offerta particolarmente vantaggiosa. L’inserzionista, per rendere l’annuncio credibile, aveva inviato fotografie e dettagli della stanza, presentandola come ideale per le esigenze della giovane studentessa.

A convincere le vittime a procedere in fretta è stata la presunta urgenza dell’uomo, che sosteneva di avere già un’altra ragazza pronta a subentrare. Temendo di perdere l’opportunità, le due donne hanno effettuato un bonifico istantaneo di 1.170 euro, somma che comprendeva un mese di affitto, due mensilità di deposito cauzionale e un anticipo spese.

La denuncia e le indagini

Pochi giorni dopo, resesi conto dell’impossibilità di contattare nuovamente il presunto locatore, madre e figlia hanno capito di essere state vittime di una truffa e si sono rivolte ai Carabinieri di Burcei. Le indagini hanno permesso di risalire al presunto responsabile, un giovane tarantino di 18 anni, denunciato per truffa.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva: nuova assemblea pubblica in piazzetta Gandhi

21 Agosto 2025 Marzia Baldari

Liquami in cantina e miasmi, emergenza nel centro storico

21 Agosto 2025 Marzia Baldari

Ex Ilva, Urso: “Tre player internazionali ancora in corsa per acquisto”

21 Agosto 2025 Dante Sebastio

Hashish in dosi: 25enne arrestato a Taranto dopo blitz dei Carabinieri

21 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto nel degrado, PLI attacca Bitetti: “Smetta di giocare con le poltrone”

21 Agosto 2025 Dante Sebastio

Poste Italiane: “A Taranto recapito regolare, solo lievi rallentamenti”

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Cerignola, trattativa in dirittura d’arrivo per Vitale

21 Agosto 2025 Christian Cesario

Ex Ilva: nuova assemblea pubblica in piazzetta Gandhi

21 Agosto 2025 Marzia Baldari

Liquami in cantina e miasmi, emergenza nel centro storico

21 Agosto 2025 Marzia Baldari
Trani cani cimitero

Trani, cani ammessi nel cimitero: sì ma con regole precise

21 Agosto 2025 Andrea Catino