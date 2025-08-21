Truffa affitti a studenti: carabinieri denunciano 18enne tarantino

Bonifico da oltre mille euro per una stanza mai esistita

Una stanza a pochi passi dall’università, arredata e con tutti i comfort per una studentessa fuori sede. Un annuncio apparentemente perfetto, che però si è rivelato un raggiro. Per questo un giovane diciottenne di Taranto è stato denunciato per truffa dai carabinieri.

La vicenda

L’episodio risale alla fine di luglio, quando una casalinga di Burcei (Cagliari) aveva deciso di aiutare la figlia, prossima matricola universitaria, nella ricerca di un alloggio nella città dove avrebbe iniziato il suo percorso accademico. Dopo diversi contatti online, madre e figlia hanno trovato un’offerta particolarmente vantaggiosa. L’inserzionista, per rendere l’annuncio credibile, aveva inviato fotografie e dettagli della stanza, presentandola come ideale per le esigenze della giovane studentessa.

A convincere le vittime a procedere in fretta è stata la presunta urgenza dell’uomo, che sosteneva di avere già un’altra ragazza pronta a subentrare. Temendo di perdere l’opportunità, le due donne hanno effettuato un bonifico istantaneo di 1.170 euro, somma che comprendeva un mese di affitto, due mensilità di deposito cauzionale e un anticipo spese.

La denuncia e le indagini

Pochi giorni dopo, resesi conto dell’impossibilità di contattare nuovamente il presunto locatore, madre e figlia hanno capito di essere state vittime di una truffa e si sono rivolte ai Carabinieri di Burcei. Le indagini hanno permesso di risalire al presunto responsabile, un giovane tarantino di 18 anni, denunciato per truffa.

