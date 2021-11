LECCE- È accaduto nelle prima ore del pomeriggio. Una donna recatasi nella propria abitazione in campagna ha notato un fantoccio attaccato ad un albero vicino la sua casa ma , dopo essersi avvicinata ecco ma macabra scoperta: la sagoma in questione non era un fantoccio ma il corpo di un

uomo.

Chiamato subito i soccorsi sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia, la Polizia Scientifica ed i Vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo privo di vita dell’uomo. Al momento sono in corso le indagini per identificare l’uomo che dovrebbe essere morto da circa 10 giorni e non è ancora chiara la dinamica: se si tratti cioè di un omicidio o di un suicidio. La salma al momento si trova presso la sala mortuari dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce dove sarà disposta l’autopsia nelle prossime ore