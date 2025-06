Trovata morta dopo un mese di ricerche: sabato i funerali di Gina Monaco

CEGLIE MESSAPICA – Conclusi tutti gli accertamenti disposti dalla procura di Brindisi e riconsegnata la salma alla famiglia, saranno celebrati sabato mattina, nella Chiesa di San Lorenzo, i funerali di Maria Luigia Monaco, la 59enne di Ceglie Messapica ritrovata morta, dopo un mese di ricerche disperate, in un boschetto tra le contrade di Frutto e Moretto, a non molta distanza dalla sua abitazione e dalla marmeria del marito che, insieme ai figli, ne aveva denunciato la scomparsa lo scorso 6 aprile. Le indagini erano state portate avanti dai carabinieri.

Come si ricorderà, Gina si era allontanata da casa dopo aver ingerito un fatale cocktail di farmaci. Quindi, aveva raggiunto il boschetto. Il cadavere della donna era stato ritrovato in una zona impervia solo un mese più tardi. Gli inquirenti ritengono che a causare il decesso sia stato un gesto estremo della signora ed escludono il coinvolgimento di altre persone. Per fugare ogni dubbio sulle cause della morte, la Procura messapica aveva disposto accurati esami autoptici, svolti presso l’istituto di medicina legale di Bari. Gli esiti degli accertamenti saranno depositati nelle prossime settimane. Prima, però, l’ultimo saluto per Gina Monaco.

