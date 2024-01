Trovata impiccata sul balcone di casa una 26enne a Casarano

LECCE, 06 GEN – Una ragazza di 26 anni è stata trovata impiccata con una sciarpa alla pensilina del balcone della casa in cui da poco si era trasferita, a Casarano, in provincia di Lecce. L’ipotesi è che si sia trattato di un suicidio ma sono in corso accertamenti anche perché in casa sono stati trovati alcuni oggetti rotti. La sciarpa che aveva intorno al collo è quella del Casarano calcio. La giovane, originaria di Ugento, si era trasferita da poco a Casarano ed era impiegata in un’azienda calzaturiera della zona. ul corpo della ragazza, ritrovato questa mattina, non ci sarebbero segni di violenza. I carabinieri hanno portato in caserma un conoscente della 26enne, che frequenta gli ambienti ultras del Casarano, che viene ascoltato come persona informata sui fatti. A dare l’allarme è stata una telefonata giunta al 112. Sul posto si è recata anche la scientifica. La salma è stata trasportata all’ospedali Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria. La casa è stata posta sotto sequestro. Sull’accaduto stanno indagano i carabinieri.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp