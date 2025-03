“Troppi incidenti”, Rotundo chiede rotatoria

Il comandante dei vigili urbani di Lecce Donato Zacheo lo aveva detto solo pochi giorni fa: “Lecce non è una città insicura sul piano della circolazione urbane. Sono state utilizzati tutti gli strumenti possibili. Ma gli incidenti sono strettamente legati al comportamento umano e al mancato rispetto del codice della strada. Detto fatto. Ieri un brutto incidente si è verificato nei pressi del Centrum a causa di una vietata inversione a U nei pressi del semaforo.

La questione ora è stata portata in consiglio comunale con il presidente della Commissione Controllo Antonio Rotundo del Pd che chiede all’Amministrazione di intervenire per rendere maggiormente sicuro proprio quel tratto di strada dove, scrive Rotundo, “molti automobilisti per non raggiungere l’incrocio di via Agrigento operano l’inversione di marcia all’incrocio tra viale Giovanni Paolo II, via Stano e via Cavoti”. La richiesta è la realizzazione di una rotatoria

