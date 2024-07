Tromba d’aria al largo della costa barese

BARI – Una tromba d’aria si è verificata questo pomeriggio a largo della costa di Bari, all’altezza di Palese – Santo Spirito, in direzione nord. Non ci sono danni a cose o persone ma il video ha fatto in poco tempo il giro del web. Intanto la Protezione Civile ha diramato per le prossime 12 ore l’allerta gialla.

