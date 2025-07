Trofeo dei Borghi: il 27 luglio Crispiano ospita la quarta tappa UISP

Il prossimo 27 luglio, il centro storico di Crispiano si trasformerà in un suggestivo circuito urbano per la terza edizione del “Trofeo dei Borghi – Memorial Piero Luscietti”, quarta tappa del campionato regionale promosso da Bicinpuglia e coordinato dall’ASD Terranostra Team Bike. La competizione, inserita nel calendario ufficiale UISP, proporrà un percorso tecnico di 2,6 chilometri da ripetere undici volte, con un dislivello che promette spettacolo e selezione.

La gara nasce per ricordare Piero Luscietti, figura di riferimento nel ciclismo amatoriale locale, e vedrà impegnati atleti di tutte le categorie, dagli Allievi agli Elite Sport, dalle donne Master fino agli Over 60. Una competizione a numero chiuso, capace di attrarre biker da tutta la regione e oltre, accompagnata da un’organizzazione attenta a sicurezza e ospitalità: circuito presidiato, assistenza sanitaria, marshal, pacco gara personalizzato, pasta-party e premiazioni individuali e a squadre.

Il “Trofeo dei Borghi” è pensato per coniugare sport e promozione territoriale, portando il ciclismo tra le vie e i paesaggi più suggestivi dei piccoli centri pugliesi. Dopo le tappe di Galatina e Massafra, e in attesa di Castellaneta e Carovigno, Crispiano torna protagonista dopo aver già ospitato il debutto stagionale del circuito, confermandosi location ideale per una gara che unisce agonismo e valorizzazione urbana.

Il ritrovo è previsto in Piazza Madonna della Neve a partire dalle 18:30, per le consuete verifiche e la consegna dei pacchi gara. La partenza è fissata per le 20:00, con arrivo atteso attorno alle 21:15 e premiazioni a seguire nella stessa piazza.

Le iscrizioni sono aperte online su Bicinpuglia fino alle 23:59 di sabato 26 luglio, al costo di 20 euro. È possibile registrarsi anche direttamente sul posto, la sera della gara, fino al raggiungimento del limite di cento partecipanti, con una quota di 30 euro.

Con il tramonto a fare da sfondo e le luci del circuito ad animare vicoli e scorci storici, Crispiano si prepara a vivere una serata dove lo sport incontra la bellezza del territorio, regalando al pubblico un’esperienza unica tra discese tecniche, salite nervose e tratti in pietra viva: una notte di mezza estate tutta da pedalare.

