Trionfo Jannik Sinner: primo italiano a vincere Wimbledon

Jannik Sinner ha riscritto la storia del tennis italiano conquistando Wimbledon per la prima volta in carriera. Il tennista altoatesino ha battuto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica e numero 2 del mondo, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, diventando il primo italiano di sempre a vincere i Championships.

Per Sinner si tratta del 20° titolo ATP in carriera, il quarto Slam e il secondo major del 2025 dopo la vittoria agli Australian Open. Il trionfo sull’erba londinese rappresenta la conferma della sua definitiva affermazione nell’élite del tennis mondiale.

Dopo aver perso il primo set, l’azzurro ha alzato il ritmo, imponendosi nei successivi tre parziali con solidità e precisione. La sfida, attesissima dal pubblico e dagli appassionati, ha messo in scena due dei talenti più brillanti della nuova generazione.

Il successo odierno proietta Sinner nella leggenda del tennis italiano, e apre nuove prospettive per il suo futuro: mai nessun azzurro aveva prima d’ora alzato il trofeo più prestigioso dell’erba londinese.

