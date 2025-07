Trinitapoli, sostegno alle imprese: Confcommercio apre in città

Favorire il commercio locale rendendo più facile l’accesso a strumenti finanziari come il credito ordinario e la finanza agevolata: apre a Trinitapoli la sezione locale di Confcommercio. All’interno della biblioteca comunale gli esponenti dell’associazione di categoria e dell’amministrazione municipale hanno presentato le opportunità per le piccole e medie imprese e per i professionisti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author