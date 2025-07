Trinitapoli, sexy car wash in piazza: scoppia la bufera politica

È bufera a Trinitapoli per lo spettacolo “Ieri, oggi e domani – Viaggio attraverso i motori”, patrocinato dall’amministrazione comunale, finito sotto i riflettori per un’esibizione sexy che ha generato clamore e indignazione. A sollevare la polemica è stata una performance di “sexy car wash” con ragazze in abiti succinti, andata in scena nella piazza centrale della città, accompagnata da moto di grossa cilindrata e da un’estetica che ha rispolverato il cliché donne e motori.

Lo show, inizialmente presentato come iniziativa culturale e promozionale del territorio, non conteneva – almeno negli atti ufficiali – alcun riferimento a esibizioni di questo tipo. Il Comune ha concesso il patrocinio, coprendo anche alcune spese logistiche come corrente e occupazione del suolo pubblico.

A dare risonanza nazionale alla vicenda è stato anche un video ironico del comico Pinuccio, che ha rilanciato la notizia sui social. Intanto le opposizioni – in particolare il gruppo “Trinitapoli Buona Politica” – attaccano duramente e chiedono le dimissioni dell’assessore agli eventi Giovanni Landriscina, accusando l’amministrazione di superficialità e mancanza di controllo.

Dopo il polverone, dal Comune sono arrivate scuse ufficiali e una presa di distanza: l’amministrazione ha dichiarato che quanto accaduto “non era previsto nel programma” e si riserva azioni per tutelare l’immagine dell’Ente.

