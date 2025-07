Trinitapoli, sexy car wash in piazza: è scontro tra maggioranza e opposizione

E’ ancora incandescente il clima politico nella città di Trinitapoli. Dopo la polemica per lo spettacolo di sexy car wash, andato in scena durante una manifestazione patrocinata dal comune e portato alla ribalta delle cronache nazionali dal comico barese Pinuccio, arriva un botta e risposta senza esclusione di colpi tra maggioranza e opposizione.

A prendere le difese dell’amministrazione, che si è subito dissociata dall’evento, è anche l’assessora alle pari opportunità Maria Rosaria Capodivento, che ha spiegato che l’Ente era all’oscuro di tale iniziativa e che per il futuro, le già stringenti norme statutarie e regolamentari per la concessione del patrocinio saranno fortificate da previsioni specifiche di sanzioni per chi dovesse usufruire in modo non consono del patrocinio del Comune.

