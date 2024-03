Trinitapoli, maltrattamenti ed estorsione: un uomo in carcere

I carabinieri hanno arrestato un uomo a Trinitapoli (BAT) per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti della moglie e del figlio minore. I fatti sono stati raccontati dalla donna in sede di denuncia ai militari dell’Arma, i quali hanno proceduto immediatamente a informare il magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per mettere in sicurezza entrambi dalle aggressioni fisiche dell’uomo, che ora si trova in carcere.

