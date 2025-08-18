18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Trinitapoli Di Feo

Francesco Di Feo

Trinitapoli, insulti a Salvini: sindaco Di Feo, “Sarcina irrispettoso”

Antonella D'Avola 18 Agosto 2025
centered image

“Pensavamo di assistere a un concerto e invece ci siamo ritrovati dinanzi a un cantante vestito da comiziante che ha usato toni e parole da troglodita. Offendere le istituzioni con quei termini, è stato irrispettoso oltre che grezzo e maleducato visto che alle sue spalle aveva pure la chiesa della Madonna di Loreto”. Così Francesco Di Feo, sindaco di Trinitapoli, commenta quanto accaduto lo scorso 16 agosto quando il paese del nord Barese ha ospitato, in occasione della festa patronale, il gruppo musicale Le Vibrazioni.

Il frontman della band, Francesco Sarcina, dal palco ha criticato il governo Meloni e offeso il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “È stato inopportuno e come amministrazione comunale non abbiamo apprezzato”, continua Di Feo, esponente di una lista civica appoggiata dal centrodestra. “Si possono attaccare le idee, non le persone né le istituzioni”, ribadisce spiegando che “al concerto in piazza hanno partecipato quasi 12mila persone di ogni estrazione sociale, culturale e politica. Quanto accaduto è stato imbarazzante anche perché ha offeso i politici, gli stessi che lo hanno pagato”.

Il sindaco puntualizza che a organizzare il concerto “è stata la società che ha vinto il bando emanato. Fossi stato io a dover scegliere il gruppo, avrei opzionato altro”. A infastidire Di Feo è stato anche l’invito fatto da Sarcina. “Ha redarguito gli elettori dicendo ‘Mi raccomando come votate la prossima volta’: inqualificabile”, dice e conclude: “Il cantante si è dimostrato un comiziante di basso livello”.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

“Salvini è un trimone”: bufera su Francesco Sarcina

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Celle di San Vito sul palco del concertone de La Notte della Taranta

18 Agosto 2025 Redazione

Isole Tremiti, sabotati 5 gommoni a noleggio: “Non siamo tutelati”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Malore a bordo: cuoco salvato dalla Guardia Costiera al largo di Mattinata

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Cerignola, catturato il latitante Tommaso Morra

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Apricena: assalto con esplosivo al bancomat della Credem

16 Agosto 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Virtus Francavilla, tutto fatto per Maletic all’Acireale: martedì la firma

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Israele fuori dalla Fiera del Levante: i baresi dicono sì

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Movida oltre la mezzanotte a Bari? Petruzzelli apre: “Ma creiamo equilibrio con residenti”

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio
polizia

Potenza, nel ponte di Ferragosto 346 persone controllate e 43 violazioni sanzionate dalla Polizia

18 Agosto 2025 Michael Logrippo