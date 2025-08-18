Trinitapoli, insulti a Salvini: sindaco Di Feo, “Sarcina irrispettoso”

“Pensavamo di assistere a un concerto e invece ci siamo ritrovati dinanzi a un cantante vestito da comiziante che ha usato toni e parole da troglodita. Offendere le istituzioni con quei termini, è stato irrispettoso oltre che grezzo e maleducato visto che alle sue spalle aveva pure la chiesa della Madonna di Loreto”. Così Francesco Di Feo, sindaco di Trinitapoli, commenta quanto accaduto lo scorso 16 agosto quando il paese del nord Barese ha ospitato, in occasione della festa patronale, il gruppo musicale Le Vibrazioni.

Il frontman della band, Francesco Sarcina, dal palco ha criticato il governo Meloni e offeso il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “È stato inopportuno e come amministrazione comunale non abbiamo apprezzato”, continua Di Feo, esponente di una lista civica appoggiata dal centrodestra. “Si possono attaccare le idee, non le persone né le istituzioni”, ribadisce spiegando che “al concerto in piazza hanno partecipato quasi 12mila persone di ogni estrazione sociale, culturale e politica. Quanto accaduto è stato imbarazzante anche perché ha offeso i politici, gli stessi che lo hanno pagato”.

Il sindaco puntualizza che a organizzare il concerto “è stata la società che ha vinto il bando emanato. Fossi stato io a dover scegliere il gruppo, avrei opzionato altro”. A infastidire Di Feo è stato anche l’invito fatto da Sarcina. “Ha redarguito gli elettori dicendo ‘Mi raccomando come votate la prossima volta’: inqualificabile”, dice e conclude: “Il cantante si è dimostrato un comiziante di basso livello”.

