Trinitapoli, incendio in zona stazione: l’allarme del sindaco

Trinitapoli si è svegliata avvolta in una densa coltre di fumo e con l’odore acre di plastica bruciata nell’aria. Nelle prime ore di oggi, un violento incendio ha devastato un’area nei pressi della stazione ferroviaria, dove da tempo giacevano abbandonati rifiuti di vario genere ed ecoballe ammassate in capannoni fatiscenti. Le fiamme, alte e visibili da diversi quartieri, hanno illuminato la notte generando forte apprensione tra i residenti, molti dei quali sono scesi in strada temendo per la sicurezza delle abitazioni vicine.

L’allarme è scattato poco dopo le due del mattino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per ore nel tentativo di domare le fiamme e contenere la nube tossica che si è sprigionata dal rogo. L’intervento è stato reso possibile grazie al coordinamento di più squadre e all’utilizzo di due autobotti, che hanno garantito un rifornimento continuo d’acqua in una zona dove le infrastrutture sono carenti.

L’area interessata è da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e delle associazioni ambientaliste, che denunciano l’accumulo incontrollato di materiali e il rischio elevato di incendi e contaminazioni. Una situazione di degrado che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver favorito l’innesco dell’incendio, quasi certamente di origine dolosa.

A confermarlo è stato lo stesso sindaco Francesco Di Feo, giunto sul luogo del disastro all’alba: «Si tratta di un atto criminoso che deturpa il nostro territorio e mette a rischio la salute pubblica. È inaccettabile che simili episodi continuino a verificarsi. Occorre fare chiarezza e individuare i responsabili al più presto».

Le autorità hanno avviato un’indagine per risalire agli autori del gesto. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei paraggi e raccogliendo testimonianze tra i residenti. Secondo fonti investigative, le modalità con cui è stato appiccato il fuoco fanno pensare a un’azione pianificata.

Intanto l’Arpa è al lavoro per monitorare la qualità dell’aria e valutare i possibili danni ambientali. I cittadini delle zone limitrofe sono stati invitati, a scopo precauzionale, a tenere chiuse porte e finestre.

