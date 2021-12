Trinitapoli, fuoco in casa, paura per due persone

Avrebbero utilizzato un asciugacapelli per riscaldarsi, ma il calore ha provocato un principio d’incendio all’interno di un appartamento nel centro storico di Trinitapoli nella Bat. Sono stati i vicini a dare l’allarme ai Vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti in Largo Falcone e Borsellino, a poca distanza dal Municipio. Il fuoco non ha provocato gravi danni, vissuti momenti di tensione, ma fortunatamente solo fumo e fuliggine che ha annerito le pareti. Le due persone che si trovavano in casa sono riuscite a mettersi in salvo, soccorse dai sanitari del 118 non hanno riportato gravi conseguenze.