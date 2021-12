TRINITAPOLI – Le restrizioni anti-Covid e l’incremento dei contagi si abbattono in maniera irrimediabile sul Capodanno delle città pugliesi. Nella BAT non si fa eccezione e dopo la cancellazione dello spettacolo al Teatro Curci di Barletta, anche Trinitapoli deve rinunciare alle iniziative per l’arrivo del 2022. L’Associazione Trinitapoli in Festa annuncia l’annullamento degli eventi previsti per i prossimi giorni.

Tutelare la salute dei cittadini è la priorità, ma anche i mancati introiti per gli eventi di Capodanno avranno un ruolo di rilievo. La comunità di Trinitapoli si prepara a fare di necessità virtù.