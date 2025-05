Trinitapoli, esplosione nella notte al Penny Market: ladri in fuga con bottino

Nella notte appena trascorsa, un’esplosione ha scosso la quiete di Trinitapoli: ignoti hanno fatto esplodere due ordigni artigianali per forzare l’ingresso del supermercato Penny Market, situato nella zona periferica della città. L’assalto è avvenuto intorno alle 2 del mattino. I malviventi, dopo aver causato ingenti danni all’ingresso della struttura, si sono introdotti all’interno riuscendo a sottrarre un bottino ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso l’intera dinamica del colpo. Sono giunti anche gli specialisti del Sis (Sezione Investigazioni Scientifiche) dell’Arma, per effettuare i rilievi tecnici e raccogliere ogni traccia utile alle indagini. Si indaga anche sulla composizione dell’ordigno utilizzato, mentre l’intera area è stata transennata per permettere gli accertamenti. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati dal boato.

