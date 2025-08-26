27 Agosto 2025

Trinitapoli, Di Bari: “Solidarietà a consigliera Tarantino per insulti sessisti”

Dante Sebastio 27 Agosto 2025
Un insulto sessista rivolto via social ad Anna Maria Tarantino, consigliera comunale di Trinitapoli, ha suscitato la condanna di Grazia Di Bari, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che ha espresso piena solidarietà alla collega.

“La politica deve essere il luogo del confronto e del dibattito, anche acceso, ma mai si deve trascendere nella violenza verbale – ha dichiarato Di Bari -. Per questo esprimo la mia vicinanza ad Anna Maria Tarantino per il vergognoso insulto sessista ricevuto su Facebook”.

Il commento offensivo era apparso sotto un post in cui il padre dell’attuale sindaco attaccava la consigliera di opposizione. Dopo le polemiche, il contenuto è stato cancellato, ma l’episodio resta grave.

“Anna Maria è una donna forte e continuerà il suo impegno politico con determinazione – ha aggiunto Di Bari -. Tuttavia non possiamo sottovalutare certi comportamenti, perché la violenza verbale può fare male quanto quella fisica. È necessario mantenere alta l’attenzione”..

