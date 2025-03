Trinitapoli, antimafia: la Dia confisca beni per oltre un milione di euro

Un’operazione della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha portato alla confisca di beni per un valore di oltre un milione di euro a un noto pregiudicato di Trinitapoli. L’uomo, già sorvegliato speciale e con precedenti condanne per reati legati allo spaccio di stupefacenti, è stato ritenuto socialmente pericoloso, soprattutto in relazione agli ingenti investimenti effettuati nel periodo attenzionato.

Il provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Misure di Prevenzione, ha interessato 23 immobili, un’azienda agricola e diverse disponibilità finanziarie. Le indagini patrimoniali condotte dalla DIA, coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, hanno permesso di dimostrare come tali investimenti fossero il frutto di attività illecite.

Questo duro colpo alla criminalità organizzata rappresenta un importante passo avanti nella lotta al riciclaggio di denaro sporco e alla tutela dell’economia legale. L’operazione della DIA, infatti, si inserisce in un quadro di azioni volte a contrastare l’accumulo di ricchezze illecite, agendo a salvaguardia del tessuto economico nazionale.

Tuttavia, è importante sottolineare che la confisca non è ancora definitiva. Il destinatario del provvedimento avrà la possibilità di presentare ricorso e la decisione finale spetterà alla magistratura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author