Triggiano, Toscano vince il ballottaggio: “Dobbiamo ricostruire questo paese”

Sarà Pino Toscano il nuovo sindaco di Triggiano. Sostenuto da Movimento 5 Stelle e liste civiche, il candidato ha superato Mauro Battista al ballottaggio: “Abbiamo delle priorità che non sono divisive”, ha dichiarato Toscano nel suo primo intervento da sindaco: “Il paese è in difficoltà, dobbiamo ricostruirlo dal punto di vista morale e materiale. Dopo questa festa, da domani ci metteremo al lavoro. Quando si assiste ad atti vandalici in una scuola con una svastica significa che siamo giunti all’anno zero. Dobbiamo ridare un’identità, questo sarà il mio compito. Credo di avere le carte in regola per poterlo fare, conosco benissimo questo paese e sono nelle condizioni di riavviare un processo di rinascita. La campagna elettorale è stata molto dura, in particolare al ballottaggio. Sarebbe stato più semplice se qualcuno non fosse passato dall’altra parte. Ho fatto una campagna elettorale leale, con sole critiche politiche. Alcune persone, invece, hanno spostato le critiche sul piano personale ed è colpa della crisi della democrazia”.

