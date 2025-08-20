20 Agosto 2025

Triggiano, minacce al sindaco Toscano: l’Anci condanna

Antonio Bucci 20 Agosto 2025
centered image

Bari – Dopo Ostuni, anche Triggiano: il sindaco del centro del Barese, Pino Toscano, denuncia ai carabinieri minacce e insulti nel cuore della notte. I fatti a ridosso del Ferragosto ma non si tratterebbe di un fulmine a ciel sereno. Dura la condanna di Anci.

centered image

