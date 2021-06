Triggiano | Incidente nella notte, muore a soli 18 anni

Ha perso la vita a soli 18 anni Davide dell’Aglio, vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla provinciale 57 che collega Torre a Mare a Noicattaro, nel barese. La richiesta d’intervento del personale del 118 è giunta da alcuni passanti che hanno notato il corpo del ragazzo riverso per terra, con il casco allacciato alla testa e la moto poco distante, ma quando sul posto aono giunti i sanitari per il 18enne non c’era più nulla da fare. Sulla dinamica dei fatti stanno indagando i carabinieri della compagnia di Triggiano.