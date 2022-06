TRIGGIANO – Lunghe code si sono verificate questa mattina sulla strada statale 16, all’altezza dello svincolo per Triggiano, alle porte di Bari, a causa di un incidente che si è verificato intorno alle 7,30. Per cause ancora da accertare, un’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo in fase di sorpasso, ribaltandosi con il veicolo. Il guidatore non sarebbe in pericolo di vita e a quanto pare non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto gli uomini dell’Anas e della Polizia locale di Bari per i rilievi del caso. FullSizeRender