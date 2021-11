MASSAFRA- Si sono accese per la prima volta nella serata di ieri, 29 novembre, all’imbrunire e così sarà fino alle fine dell’anno in occasione delle imminenti festività: l’amministrazione comunale di Massafra in collaborazione con la locale compagnia carabinieri guidata dal capitano Quintino Russo, ha inteso illuminare la facciata principale dello stabile con i colori della bandiera italiana.

“Tale iniziativa – ha detto il sindaco Fabrizio Quarto– vuol essere un richiamo all’unità nazionale in un momento delicato, quando siamo tutti fortemente impegnati in una guerra pandemica, pericolosa e non ancora domata”.

I tre fasci di luce, il verde, il bianco e il rosso, rappresentano anche l’identità e al contempo la speranza di un popolo che desidera andare avanti, vuole ripartire e superare le difficoltà più buie degli ultimi mesi.