Tricase, Voci, volti, immagini: 33 anni dopo la strage di via D’Amelio

A distanza di 33 anni dalla strage di via D’Amelio, il Comune di Tricase con Pari associazione culturale ha voluto ricordare le vittime del 19 luglio 1992, il giorno in cui persero la vita in un attentato mafioso il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Operatori culturali, artisti, studenti, professori e amministratori della politica locale si sono ritrovati a Palazzo Gallone per uno scambio di riflessioni su quel tragico evento che sconvolse nel profondo l’Italia intera.

A condividere la sua testimonianza diretta il poliziotto salentino in pensione Dario Melissano, agente di scorta e tutela di Giovanni Falcone dal 1983 al 1989. Anni di tensione, di lotta e di coraggio, che rivivono nei racconti di Melissano, in quel luogo periodo passato sempre al fianco del magistrato, anche durante la pericolosa operazione del 29 settembre 1984.

Il ricordo della sua persona convive con quello delle sue imprese nella lotta contro la mafia.

Falcone fu ucciso due mesi prima di Borsellino, il 23 maggio 1992, in quella conosciuta come la strage di Capaci. Assieme a lui morirono la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Un momento impresso per sempre nella memoria dell’ex poliziotto.

