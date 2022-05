Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio sulla costa di Tricase porto rendendo necessario, in Salento, il primo intervento della stagione dei Canadair dei Vigili del Fuoco. Il rogo ha interessato una vasta porzione di bassa macchia mediterranea e si è propagato velocemente, in direzione delle case. Le operazioni di spegnimento da terra hanno impegnato la squadra del distaccamento di Tricase. Sono in corso le operazioni di bonifica