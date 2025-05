Tricase, successo per la prima edizione di “Uniti per la senologia”

Successo e grande partecipazione per la prima edizione di “Uniti per la senologia”, il talk show sulla prevenzione del tumore al seno che si è concluso nelle scorse ore presso l’Aurora Art Space di Tricase.

Presentato dalla giornalista di Antenna Sud, Maria Teresa Carrozzo, l’evento è stato organizzato con la direzione scientifica del senologo salentino Luigi Manca e promosso dal Comune e dalla fondazione ospedaliera “Cardinale G. Panico”.

Promotrice della serata anche l’organizzazione “Susan Komen Italia”, prossima alla Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo.

Tra i temi discussi sul palco il ruolo cruciale dell’innovazione scientifica e delle tecnologie mediche per affrontare la malattia, e l’importanza di uno stile di vita sano, possibile grazie allo sport e a una sana alimentazione.

Un’occasione ben riuscita di dialogo e confronto sulla prevenzione come arma per sconfiggere il tumore più diffuso nel sesso femminile.

