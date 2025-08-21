Tricase, Ubuntu: il Festival della Multicultura celebra l’accoglienza

Si chiama “Ubuntu” il Festival della Multicultura che ha preso il via nelle scorse ore all’interno dell’ex mattatoio di via Marina Serra a Tricase. Una parola di origine africana il cui significato si può riassumere con l’espressione “Io sono perché noi siamo”.

Una visione del mondo basata su rispetto, solidarietà e umanità, che la Città già da tempo si impegna a mettere in pratica attraverso una serie di progetti e azioni realizzati grazie al lavoro costante di numerose realtà locali.

Tre serate, in programma fino al 22 agosto, pensate per offrire alla cittadinanza un assaggio e una narrazione della scommessa fatta dal Comune per costruire una società più aperta, in grado di accogliere e contenere culture diverse.

Indiscusso protagonista della prima giornata è stato il cibo, con il mercatino delle produzioni artigianali e agroalimentari locali e multietniche, e le cucine dal mondo del Laboratorio di Comunità Food for Health. Uno scambio multiculturale che nasce dall’incontro tra le comunità e la preparazione dei loro piatti tipici.

Nelle serate di giovedì 21 e venerdì 22 si passerà poi ai talk a tema e alla musica, con la partecipazione di musicisti salentini e internazionali direttamente da Egitto e Burkina Faso.

