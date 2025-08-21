21 Agosto 2025

Tricase, Ubuntu: il Festival della Multicultura celebra l’accoglienza

Gloria Roselli 21 Agosto 2025
centered image

Si chiama “Ubuntu” il Festival della Multicultura che ha preso il via nelle scorse ore all’interno dell’ex mattatoio di via Marina Serra a Tricase. Una parola di origine africana il cui significato si può riassumere con l’espressione “Io sono perché noi siamo”.

Una visione del mondo basata su rispetto, solidarietà e umanità, che la Città già da tempo si impegna a mettere in pratica attraverso una serie di progetti e azioni realizzati grazie al lavoro costante di numerose realtà locali.

Tre serate, in programma fino al 22 agosto, pensate per offrire alla cittadinanza un assaggio e una narrazione della scommessa fatta dal Comune per costruire una società più aperta, in grado di accogliere e contenere culture diverse.

Indiscusso protagonista della prima giornata è stato il cibo, con il mercatino delle produzioni artigianali e agroalimentari locali e multietniche, e le cucine dal mondo del Laboratorio di Comunità Food for Health. Uno scambio multiculturale che nasce dall’incontro tra le comunità e la preparazione dei loro piatti tipici.

Nelle serate di giovedì 21 e venerdì 22 si passerà poi ai talk a tema e alla musica, con la partecipazione di musicisti salentini e internazionali direttamente da Egitto e Burkina Faso.

