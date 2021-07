Tricase | Trovati morti due anziani coniugi. Insieme fino alla fine

Insieme, anche nella morte, dopo un lungo matrimonio. Sono stati trovati cadaveri due anziani coniugi a Tricase, di 74 e 72 anni, nel loro appartamento di via Fratelli Allatini. La coppia non aveva figli. A lanciare l’allarme è stato un loro amico da diversi giorni provava a contattarli senza esito. Allertato il 115, i vigili del fuoco giunti sul posto hanno fatto l’amara scoperta. La donna era allettata oramai da anni, ad assisterla solo il marito, probabilmente l’uomo ha avuto un malore e la moglie, non ricevendo le dovute cure, è morta di stenti. I corpi sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione, morti da giorni. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale compagnia.