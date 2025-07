Tricase, giovani talenti in passerella: moda adattiva e inclusiva

Una sfilata di moda unica quella andata in scena nelle scorse ore in Piazza Pisanelli a Tricase, in occasione dell’evento Dialoghi sotto le stelle 2025. Non solo perché gli abiti sono stati creati e indossati dalle studentesse dell’indirizzo Moda dell’istituito “Don Tonino Bello – Nino Della Notte” di Tricase, Alessano e Poggiardo, ma anche e soprattutto perché a sfilare accanto a loro c’erano due modelle con disabilità.

Un segnale potente che la dirigente Anna Lena Manca ha voluto trasmettere unitamente a Costruiamo Inclusione, realtà locale da tempo attiva per affermare il diritto alla piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e culturale. Nel corso dell’anno scolastico appena concluso l’associazione, guidata da Marco Bello, ha contribuito a formare le studentesse sul tema della moda accessibile e inclusiva.

La serata ha rappresentato un’occasione per valorizzare e accendere i riflettori sui giovani talenti del Capo di Leuca e per guardare oltre gli stereotipi. Con un messaggio lanciato a chiare lettere: la moda può essere uno strumento di valorizzazione delle diversità, per questo dev’essere di tutti e per tutti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author