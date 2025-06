Tricase, ritrovato un antico pozzo: la scoperta durante i lavori

È stato scoperto nelle scorse ore in via Gian Domenico Catalano, a Tricase, un antico pozzo profondo 26 metri.

Un pezzo di storia locale, che potrebbe risalire ad alcuni secoli fa, venuto alla luce durante i lavori di riqualificazione in corso nell’area più longeva del centro storico, quella che viene chiamata “Zona Puzzu”.

La cavità ha un’apertura quadrata di circa un metro e mezzo per lato ed era un tempo utilizzata per conservare il ghiaccio e la neve per usi alimentari, quando i congelatori non esistevano ancora.

L’amministrazione comunale ha fatto sapere che sono in corso le prime valutazioni per organizzare i rilievi, la messa in sicurezza della zona e la tutela del bene.

Ma un dubbio aleggia tra i tricasini DOC: sarà davvero questo il pozzo che dà il nome all’intera zona e che, a quanto si dice, fino ad ora esisteva solo nella memoria orale? Se diverse testate locali avallano questa tesi, ad Antenna Sud giunge un’altra versione della storia.

A raccontarla è Rita Basile, vispa e lucidissima 96enne tricasina di una volta, che già alcuni mesi fa aveva indicato personalmente per “il Volantino di Tricase”, il punto esatto in cui si troverebbe il vero pozzo in questione.

