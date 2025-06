Tricase, Salento Book Festival 2025. Bernardini: “Pubblico vivo”

Successo per la tappa tricasina del “Salento Book Festival 2025”, che quest’anno andrà in scena in ben tredici comuni salentini. Nelle scorse ore, nell’atrio di Palazzo Gallone, il co-direttore artistico di questa 15esima edizione Massimo Bernardini ha incontrato Federico Baccomo, che ha presentato “Le sorelle di Lisistrata”, il suo ultimo libro edito da Mondadori.

Autore di diversi romanzi, Baccomo scrive anche per il cinema, il teatro e la tv. Nella sua più recente opera letteraria sfodera la sua penna più dissacrante. Rievocando l’antica ribellione di Lisistrata, protagonista di una commedia di Aristofane, in un possibile futuro, invita le donne a sottrarre il loro corpo al desiderio degli uomini, fino a quando non sarà ripristinata la legge che permette loro l’aborto.

La rassegna pugliese legata ai libri, per tutta l’estate porta tra piazze, giardini, castelli e belvedere sul mare alcuni degli scrittori e delle scrittrici più amati, ma anche professionisti e personalità del mondo del giornalismo e della cultura che presentano i propri lavori editoriali.

In ogni appuntamento in programma è possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell’Ospedale “V. Fazzi” di Lecce e della Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli.

